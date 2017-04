Pommes de terre à la bretonne et oeufs cocotte de « chez moi »

«Nous vivons le Temps pascal comme un unique jour de joie ! », sourit Soeur Marie-France. La Résurrection du Christ met cette joie dans les coeurs ; les douceurs de la cuisine la répandent parmi les soeurs et ceux qu´elles accueillent. Les pommes de terre au beurre dorent et parfument l´office, la crème épaisse tapisse les ramequins où trôneront les oeufs, vedettes et symboles de ces 50 jours. Le secret de sainte Hildegarde pour garder la joie ? Une pincée de muscade !