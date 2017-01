croustades-monastiques-pour-l-hiver-et-pommes-au-cassis

A Fontgombault, les quatre cuisiniers ont préservé un peu d´été dans leurs bocaux et, au cellier, quelques pommes ; l´hiver sera doux. Doux comme les « croustades monastiques » du Frère Hervé-Marie, qui tourne sur le feu sa béchamel, l´assaisonne et la colore avec les précieuses tomates. Doux comme le souvenir de son appel à rejoindre ici le Seigneur Jésus. Doux comme les fruits de septembre, cuits dans la gelée de cassis et qui rendront aux moines un peu des forces dépensées sans compter pour louer Dieu.