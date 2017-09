Qui sont ceux-là pour toi ? Juifs et Catholiques

Lors de la présentation, au Vatican, du nouveau document du Saint-Siège sur le judaïsme, Les dons et l´appel de Dieu sont irrévocables (Romains 11, 29) et la déclaration rabbinique orthodoxe sur le christianisme en 2015, le documentaire rend compte du chemin parcouru depuis Vatican II et plus particulièrement, donne à voir de nouvelles collaborations spirituelles entre les deux traditions religieuses au service de toute humanité. En confrontant la parole des experts, des autorités religieuses* le film s´interroge sur les dynamiques qui ont dû être mises en oeuvre de part et d´autre en arriver à un stade de confiance en la complémentarité des rôles spécifique de chacune des religions. UNE COPRODUCTION KTO/MAYDIA PRODUCTION 2016 - réalisé par Guillaume Dutey Harispe