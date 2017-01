Nos Frères les Animaux

Qu´est-ce qui incite Patricia, Nicole et Ray à faire bénir leur animal de compagnie ? Chaque année, ils se retrouvent, un dimanche d´octobre, à la bénédiction des animaux. Ils prient pour que leur animal vive le plus longtemps possible et en bonne santé. Ce documentaire donne la parole à des théologiens, historiens, philosophes afin de réfléchir sur la place de l´animal dans l´église catholique romaine et sur ce qu´il dit de notre condition humaine. UNE COPRODUCTION KTO/CRESCENDO 2016 - Réalisé par Jérôme Mauduit