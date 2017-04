Message du Pape François au peuple égyptien

Trois jours avant son départ pour Le Caire et son voyage apostolique en Egypte, le pape François a fait parvenir un message vidéo au peuple égyptien. « Je voudrais que cette visite soit une accolade de consolation et d´encouragement pour tous les chrétiens du Moyen-Orient » explique-t-il, « notre monde, déchiré par la violence aveugle – qui a frappé aussi le coeur de votre cher pays – a besoin de paix, d´amour et de miséricorde ». Le pape François s´adresse ainsi aux « jeunes et anciens, femmes et hommes, musulmans et chrétiens, riches et pauvres ». Message en intégralité sous-titré en français.