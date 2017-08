Fêter Marie dans nos sanctuaires

Sel et Lumière

Des émissions de 26 minutes réalisées par Sel et Lumière. Cette chaîne de télévision canadienne est née du souffle des Journées Mondiales de la Jeunesse à Toronto, pour proclamer Jésus Christ et la joie de l’Evangile au Canada. Rencontre avec des grands témoins et suivi des événements de la vie de l’Eglise, en partenariat avec Sel et Lumière.